Çavuşoğlu'ndan Trump'a Rahip Brunson Yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın rahip Bransın'ın serbest bırakılmaması halinde geniş yaptırımlara gideceği tehdidine sert tepki gösterdi. Tepkisini sosyal medya hesabı twitterda dile getiren Çavuşoğlu, "Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Gelen tehditlere asla tolore etmeyiz. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

(İHA)