Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrel ile düzenlediği basın toplantısında yaptırımlarla ilgili misilleme resti çekti. Çavuşoğlu, "AB, Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada yaptırımlarla ilgili, "AB, Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz. Türkiye'ye kimse birşey dikte etmesin. AB dürüst bir arabulucu olsun." dedi.

"AB'NİN VERDİĞİ TAAHHÜTLERİ ERİNE GETİRMESİ LAZIM"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmesi lazım. Vize serbestisi AB'nin sözü, yerine getirmeli. AB'nin adil davranmadığını söylemek hakkımız" dedi.

Fransa'nın Libya'da Halife Hafter'e verdiği desteği de eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa'nın taciz iddiasının yalan olduğunu kanıtladık. Fransa burada dürüst davranmadı, biz bunu ispat ettik" şeklinde konuştu.

BORRELL: TÜRKİYE İLE DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrel de Çavuşoğlu'nun bu sözlerinin ardından "Türkiye'yle Daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var" açıklaması yaptı.