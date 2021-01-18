Çavuşoğlu-Maas görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı karşılaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı karşılaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı