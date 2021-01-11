Son dakika! Ertuğruloğlu: "(Kapalı Maraş) Açılan bölge kamu bölgesidir, kişisel mülkiyeti etkilemeyen bir alandır"
11.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:58
Gelen son dakika haberlerine göre Gazetecinin soru sorması KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Gazetecinin soru sorması
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. (7)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey