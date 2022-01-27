Temon: "Orta Afrika Cumhuriyetinin çabaları kapsamında kadının yeri son derece önemlidir"

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Rubinyan'ın da katılacağını açıkladı.

Lavrov'a göre, ABD'nin güvenlik konularıyla ilgili Moskova'ya verdiği yanıt olumlu değil