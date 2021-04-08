Çavdarhisar'da meralar gübrelendi
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Çavdarhisar'da meralar gübrelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çavdarhisar'da meralar gübrelendi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, köylerde önceden belirlenen meralarda gübreleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, köylerde önceden belirlenen meralarda gübreleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı köylerde belirlenen mera alanları, hayvan otlatma alanı olarak daha kullanışlı olması amacıyla gübrelendi. Bu kapsamda Afşar, Ağarı, Demiroluk, Doğancılar, Hacıkebir, Hacımahmut, Kızık, Tepecik ve Zobu köylerinde çalışmalar tamamlandı. İlçemizde yıllardan beri büyük önem vererek uyguladığımız mera amenajmanı ve ıslahı projesi ile gübreleme yaptığımız meralarımız üzerindeki otlatma baskısını azaltmayı, meralarımızın ot verimini ve kalitesini artırmayı, hayvanlarımızın meralardan yararlanma süresini uzatmayı, hatta meralarımızın bütün yıl boyunca otlatmaya elverişli olmasını hedefliyoruz. Böylece sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa yönlendirilen çiftçilerimizin, ülke ekonomisine katkı sağlaması ve doğduğu yerde doyması sağlanacaktır. Köylerimizin üretime devam etmesi ve canlı kalması en büyük arzumuzdur" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Çavdarhisar'da meralar gübrelendi
Çavdarhisar'da meralar gübrelendi
Çavdarhisar'da meralar gübrelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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