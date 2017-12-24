Çatak'ta Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, rehabilitasyon merkezi açılışına katıldı.



Bahçelievler Mahallesi'ndeki rehabilitasyon merkezinin açılış töreninde konuşan Akgül, merkezin ilçede bulanan engellilere daha iyi hizmet vermek için açıldığını söyledi.



Akgül, 34 öğrencisi bulunan rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist, özel eğitimci, uzman eğitici, rehber öğretmen, grup eğitimcisi, hostesler, 2 servis aracıyla toplam 10 personelle hizmet verileceğini ifade etti.



Konuşmaların ardından kurdeleyi kesen Akgül ve beraberindekilere merkez müdürü Adem Yanacak tarafından bilgi verildi.



Yanacak, "En yakın merkez Gevaş ilçesinde. Engelli vatandaşların gidip gelmesi büyük bir sorun oluyordu. Aileleri ve engelli vatandaşlarımızı bu çileden kurtarmak için gerekli alt yapıyı tamamladık. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Akgül'ün destekleriyle merkezimizi açtık." diye konuştu.



Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ve okul müdürleri katıldı.