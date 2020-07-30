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CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor Kulübünün, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazını reddetti.

CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti
30.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:52

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor Kulübünün, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazını reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği duyuruldu.

Açıklamada, Trabzonspor'un 2019 mali yılında gerekliliklerini yerine getiremediği belirtildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamış, Trabzonspor Kulübü ise CAS'a itiraz etmişti.

CAS'ın bu kararının ardından Trabzonspor gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.

Kaynak: AA

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