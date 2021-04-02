Çarşaflı kadınların fotoğrafını sosyal medyada paylaşan doktora hakaret eden sanıklara beraat

Çarşaflı kadınların fotoğrafını sosyal medyada paylaşan doktora hakaret eden sanıklara beraat Sosyal medyada çarşaflı kadınların fotoğrafını 'söyleyecek bir şey bulamıyorum' notu ile paylaştığı iddia edilen Doktor Pınar T.'ye hakaret ettikleri iddiasıyla hakim karşısına çıkan iki sanık beraat etti.

Çarşaflı kadınların fotoğrafını sosyal medyada paylaşan doktora hakaret eden sanıklara beraat

İSTANBUL - Sosyal medyada çarşaflı kadınların fotoğrafını 'söyleyecek bir şey bulamıyorum' notu ile paylaştığı iddia edilen Doktor Pınar T.'ye hakaret ettikleri iddiasıyla hakim karşısına çıkan iki sanık beraat etti.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev Doktor Pınar T., iddialara göre diş tedavisi için gelen çarşaflı üç kadının fotoğrafını onlardan izinsiz çekerek 'söyleyecek bir şey bulamıyorum' yazısıyla paylaşmıştı. Paylaşımda bulunduğu iddia edilen Pınar T., bu paylaşımına karşın hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Erdem Ö. ile gazeteci Muhsin Ş. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılıkça şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, şüpheli Erdem Ö.'nün 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıl 2 aydan 6 yıl 4 aya kadar, Muhsin Ş.'nin ise 'hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Haklarında dava açılan sanıklar hakim karşısına çıktı. İstanbul 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Erdem Ö., Muhsin Ş. ile müşteki Pınar T. ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Bunu duyurma hakkına sahibim"

Duruşmada savunma yapan sanık Erdem Ö., "Bu durumu trajikomik buluyorum. Kişisel verilerin ihlalinden bahsediliyor fakat 3 çarşaflı hanım tedavi için sıra beklerken fotoğrafları izinsizce çekilerek hakaretvari bir şekilde sosyal medyada paylaşıldı. Bunu duyurma hakkına sahibim. Paylaştığım veriler basitçe ulaşılabilecek verilerdir. Üniversite hastanesinin sitesine girip doktorlar kısmına tıkladığınızda her doktorun bilgisini görebilirsiniz. İddianamede yaratık ifadesi var. Bu ifadeyi benim kullandığıma ilişkin bir bilgi yok. Bu ifadeyi ben kullanmadım. Fakat kullanmış olsam dahi TDK sözlüğünde 'Allah-u Teala'nın yaratmış oldukları yaratıklardır' şeklinde belirtilmiştir. Hakaret kapsamına girmez. Söylediklerim, 'şikayet hattını arayın şeklindeydi.' Yasal hakkımı kullandım. Müşteki paylaştığı paylaşımı inkar etse de üniversite de soruşturma açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Twitter'da sadece haber paylaştığını söyleyen sanık Muhsin Ş. ise savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Duruşmada, beyanda bulunan müşteki Pınar T. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki Pınar T.'nin sosyal medyada fotoğraflarını paylaştığı iddia edilen kadınlardan 2'si duruşmada tanık olarak dinlendi.

"Çok üzüldüm"

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.S., "Hastaneye muayene için gitmiştik. 5-6 saat orada kaldık. Sıramızı bekliyorduk. Olaydan haberimiz yokken bu durum yaşandı. Biz onun hastası da olabilirdik. Medyaya atıldıktan sonra duyduk bu olayı. Çok üzüldüm. Hem dinim açısından hem de şahsi değerlerim açısından. Çocuklarıma dahi fotoğraf çektirmezdim" ifadelerini kullandı.

"Olaydan ötürü panik hastası oldum"

Tanık olarak dinlenen G.P. ise, "Dişçiye gittik. Sıramız geldi. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Muayene olduk çıktık. Bizim için 'yobazlar hastanemizi bastı' dediler. Bu olaydan ötürü panik hastası oldum" şeklinde konuştu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanık Muhsin Ş, hakkında kamu davası açılmışsa da suça konu eylem bulunmadığından beraatini talep etti. Mütalaada, müştekinin açık kaynaklarda görülebilen bilgilerinin paylaşılmasının suç oluşturmayacağı gerekçesiyle sanık Erdem Ö.'nün beraati talep edildi.

Sanık Muhsin Ş. hakkında delil yetersizliğinden beraatine karar veren mahkeme, sanık Erdem Ö.'nün ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erdem Ö.'nün sosyal medyada yaptığı paylaşımda, müşteki Pınar T.'nin kurum kimlik bilgilerini yayınlayarak, 'Sağlık Bakanlığı bu yaratık hakkında soruşturma başlatmalıdır' şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedilmişti. Diğer şüpheli Muhsin Ş.'nin yaptığı paylaşımına yer verilen iddianamede, 'İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde sıra bekleyen çarşaflı hastaların gizlice resmini çekip sosyal medya hesabından paylaşan bu ahlaksız doktorun yaptığı cezasız kalmamalı, Özgürlük diye dem vuran bu aşağılık güruh, Allah'ın emirlerinin yerine getirmeye çalışan insanlardan o kadar rahatsız oluyorlar ki kinlerini hakaret ederek kusuyorlar' belirtilmişti. İddianamede, şüpheli Erdem Ö.'nün 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıl 2 aydan 6 yıl 4 aya kadar, Muhsin Ş.'nin ise 'hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR