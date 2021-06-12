Çarpıp kaçtığı taksi sürücüsü tarafından linç edilmek istendi

Esenyurt'ta bir aracın kendi aracına çarpıp kaçtığını iddia eden taksici, arkadaşlarıyla birlikte önünü kestiği araç sürücüsünü linç etmek istedi.

Esenyurt'ta bir aracın kendi aracına çarpıp kaçtığını iddia eden taksici, arkadaşlarıyla birlikte önünü kestiği araç sürücüsünü linç etmek istedi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan olay, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt ilçesine bağlı Esenkent Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, bir kişi seyir halinde bulunan bir taksiye çarptı ve kaza alanında durmayarak kaçmaya başladı. Duruma sinirlenen taksici, kaçan araç sahibinin önünü kesti. Kısa sürede olay yerine taksi sürücüsünün arkadaşlarının da gelmesiyle başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Taksiciler tarafından linç edilmek istenen araç sürücüsü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtarılırken, yaşanan olaylar ise yine çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı