canlı yayın/////

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31.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:17
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapacak.
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapacak. CANLI YAYINDAYIZ
İstanbul DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı