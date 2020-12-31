canlı yayın/////

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Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapacak.