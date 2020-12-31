canlı yayın/////

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31.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:17
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Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapacak.

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin,  'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapacak. CANLI YAYINDAYIZ

İstanbul DHA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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