CANLI YAYIN
CANLI YAYINİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Topkapı Anıt Mezar'daki ölüm yıl dönümü anma programına katılıyor.
17.09.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:13
CANLI YAYIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Topkapı Anıt Mezar'daki ölüm yıl dönümü anma programına katılıyor. Canlı yayındayız.
İstanbul
Kaynak: DHA