Çankırı Valisi Ayaz: Aşılama sayılarımız yerlerde sürünüyor

ÇANKIRI (DHA) - ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte son bir ayda 43 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Aşılama sayılarımız yerlerde sürünüyor. Arkadaşlarımızın yarım günde yapabileceği aşı sayısını bir haftada gerçekleştirdik" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Son bir ayda 43 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Vali Ayaz, 56 kişinin de koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, "Bu 56 hastamızdan 13'ü yoğun bakımda, 43'ü serviste. 13 yoğun bakım hastamızdan da 2'si entübe" dedi.

Çankırı, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı haritasında yüzde 78,7 ile mavi kategoride bulunuyor.