Çankırı'da yaralanan karaca tedavi altına alındı
Çankırı'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavi altına alındı.
16.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:19
Çankırı'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavi altına alındı.
Ilgaz ilçesi D-100 kara yolunda seyreden bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan karacaya çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaralı karaca, Ilgaz ilçesinde ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.
Karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA