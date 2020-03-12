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Mehmet Akif Ersoy, Çankırı, Güncel

ÇANKIRI Belediye çalışanları mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı

Belediye çalışanları mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladıÇANKIRI Belediyesi çalışanları, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bugünkü mesailerine İstiklal Marşı okuyarak başladı.

12.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:42
ÇANKIRI Belediye çalışanları mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı

Belediye çalışanları mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı

ÇANKIRI Belediyesi çalışanları, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bugünkü mesailerine İstiklal Marşı okuyarak başladı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve belediye çalışanları, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle sabah belediye önünde bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Esen, "Milli Marşımızın yazarı üstat Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ile anıyor, aziz şehitlerimizin hatırası önünde minnetle eğiliyorum. Bizler de bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 99'uncu yıl dönümünde marşımızı coşku ile okuyarak mesaimize başlayalım istedik. Bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Olmamız gereken saatte görevimizin başında olarak ve özveri ile çalışarak devletimize ve milletimize var gücümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Esen ve çalışanlar daha sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak mesaiye başladı.

ÇANKIRI Belediye çalışanları mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı

Kaynak: DHA

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ÇANKIRI Belediye çalışanları mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı

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