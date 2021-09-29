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Çankaya Yeni Hizmet Binası İçin Gün Sayıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Çankaya Yeni Hizmet Binası İçin Gün Sayıyor

YILDIZ HİZMET BİNASI 24 KASIM'DA AÇILIYORÇankaya Belediyesinin vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşması amacıyla inşa ettiği Sancak Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - YILDIZ HİZMET BİNASI 24 KASIM'DA AÇILIYOR

Çankaya Belediyesinin vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşması amacıyla inşa ettiği Sancak Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İçinde Çankaya Evi, kütüphane, diş polikliniği yer alan yeni hizmet binası, 24 Kasım'da açılacak.

Kızılay'da bulunan ana binasının yanı sıra ek hizmet binalarıyla da belediye faaliyetlerini vatandaşın ayağına götüren Çankaya Belediyesi, yeni dönemde tüm hizmetlerini Yıldız bölgesindeki vatandaşların da ayağına götürecek. Sancak Mahallesi'nin yanı sıra civardaki birçok mahallenin de yararlanacağı yeni hizmet binasının tamamlanması için artık gün sayılıyor.

ÇANKAYA EVİ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ DE BULUNACAK

Yeni bina birçok alanda vatandaşlara hizmet verecek. Hobi ve kişisel gelişim kurslarının verileceği 700 metrekarelik Çankaya Evi'ni de bünyesinde barındıracak yeni hizmet binası, ağız ve diş sağlığı polikliniği ile de vatandaşlara hizmet verecek. İçerisinde 260 metrekarelik kütüphanesi de olan Yıldız Hizmet Binası, çevresindeki yeşil alanı ile aynı zamanda vatandaşların dinlenme ve nefes alma alanı olacak.

"DEĞER KATACAK"

2021 yatırım programı kapsamında Aralık ayına kadar Çankaya'ya 25 eser birden kazandıracaklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizim için durmak yok. Çankaya'nın dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz bu gibi eserler bulundukları bölgenin değerine değer katıyor. 'Doğru Belediyecilik' anlayışımızla hizmetlerimize devam ediyoruz. Biz ranta değil halka yatırım yapıyor, halkın olanı halka kazandırıyoruz. Yeni Hizmet Binamızda Yıldız ve Sancak bölgemizin değerine değer katacak" diye konuştu.

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