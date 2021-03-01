CANAVARLAR Valorant kadrosu organizasyon ve sponsor arıyor
CANAVARLAR (CANAVARLAR_), Valorant kadrosu organizasyon ve destek arayışında!
CANAVARLAR ekibi 5 genç arkadaş tarafından, turnuvalara katılmak amacıyla kurulan bir oluşumdur. Ekip genç ve yetenekli oyunculardan oluşuyor. Oyuncuların kendilerini göstermek ve büyük takımların dikkatini çekmek için kurduğu Valorant kadrosu, Challengers 1 ve Challengers 2 turnuvalarında son 16 turuna kadar çıkma başarısı göstermişti. Ancak hala kendilerine bir destek bulamamışlardır.
Takımın mizahi bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda hem oyuncuların tanıtımı yapılmış, hem de organizasyona ve desteğe ihtiyacı oldukları mizahi bir dille belirtilmiş. Organizasyonların kendileriyle iletişime geçmesini bekleyen ekip, eğlenceli bir videoyla yardım istemiş.
CANAVARLAR Valorant Kadrosu:
Enes 'Rasney' Beşpınar
Eren 'erennTT' Topçu
Kaan 'TARDUU' Kırlı
Mert Can 'cipi' Yüksel
İsmet 'Draven' Eroğlu
Playerbros ailesi olarak gençlere başarılar diliyoruz!
Kaynak: Playerbros