CANAVARLAR Valorant kadrosu organizasyon ve sponsor arıyor

CANAVARLAR ekibi 5 genç arkadaş tarafından, turnuvalara katılmak amacıyla kurulan bir oluşumdur. Ekip genç ve yetenekli oyunculardan oluşuyor. Oyuncuların kendilerini göstermek ve büyük takımların dikkatini çekmek için kurduğu Valorant kadrosu, Challengers 1 ve Challengers 2 turnuvalarında son 16 turuna kadar çıkma başarısı göstermişti. Ancak hala kendilerine bir destek bulamamışlardır.

Takımın mizahi bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda hem oyuncuların tanıtımı yapılmış, hem de organizasyona ve desteğe ihtiyacı oldukları mizahi bir dille belirtilmiş. Organizasyonların kendileriyle iletişime geçmesini bekleyen ekip, eğlenceli bir videoyla yardım istemiş.

CANAVARLAR Valorant Kadrosu:

Enes 'Rasney' Beşpınar

Eren 'erennTT' Topçu

Kaan 'TARDUU' Kırlı

Mert Can 'cipi' Yüksel

İsmet 'Draven' Eroğlu

Playerbros ailesi olarak gençlere başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros