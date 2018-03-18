Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümünde Gelen Afrin Zaferi Kilislileri Sokağa Döktü

Kilis'te Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü harekatın zaferle sonuçlanması nedeniyle coşkuyla gerçekleşti.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin kent merkezinde kontrolün sağlanması, etkinliklerin coşkulu geçmesine neden oldu. Hacı Cümbüş Kavşağı'nda protokol üyeleri, komandolar ve vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirdi. Mehter Marşı ve kahramanlık türküleri eşliğinde yürüyüş yapan binlerce Kilisli, ellerindeki Türk bayrakları ile sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle devam etti. Törene Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Reşit Polat, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, il protokolü katıldı. - KİLİS