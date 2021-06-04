"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Eskişehir'de ziyarete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Eskişehir'de ziyarete açıldı

'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Eskişehir'de ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Eskişehir'de ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Eskişehir'de ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Çanakkale'den 2 Temmuz 2020'de yola çıkan mobil müze, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda yerini aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı gezici müzede, ziyaretçilerin hijyen şartlarına uygun olarak maske ve mesafeyle gezmelerine imkan sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için tüm paydaşların katılımıyla ortak eylem planı hazırlanacak
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü için tüm paydaşların katılımıyla ortak eylem planı hazırlanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Eskişehir'de ziyarete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:24:37. #1.14#

title