ÇANAKKALE'DE KAR YAĞIŞI

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Çan, Yenice, Bayramiç ve Biga ilçelerinde etkili oldu.

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı, kentte gece saatlerinde etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri, kısa sürede beyaza büründü. Çanakkale'nin doğu ilçelerine yönelik yoğun kar uyarısı sonrası Çan, Yenice, Bayramiç ve Biga bembeyaz. Belediye ekipleri ise ilçe merkezlerinde ulaşımın aksamaması için cadde ve sokaklarda biriken karları iş makineleri ve greyderler ile temizleyip, tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi ekipleri de ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, köy yollarında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.