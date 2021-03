Çanakkale'de 8 muhtardan madene destek açıklaması

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazlı köyü yakınlarında Doğu Biga Madencilik tarafından işletilmesi planlanan Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi ile ilgili yaşanan gelişmelere, yöre muhtarları tepki gösterdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının, "Ruhsat hukuku devam ediyor. Temdit değerlendirme aşamasında" açıklamasını yaptığı gün Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği programda, Bakan Pakdemirli'nin Haluk Levent'e alanın rehabilite edileceği sözünü vermesi, muhtarları harekete geçirdi.

Bugüne kadar maden şirketinin birçok konuda köylere destek olduğunu belirten 8 köy muhtarı, madenin bir an önce açılmasını istediklerini söylediler. Madende işe başlayan ancak çalışmalar durunca işsiz kalan binlerce kişi olduğunu söyleyen köy muhtarları, şirketin bir an önce yeniden çalışmaya başlamasını bekliyor.

Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni projesine yakın 8 köy, madenin bir an önce faaliyete geçmesini bekliyor. Madene en yakın köy olan Kirazlı köyü muhtarı Erkan Can, "Şirketin köyümüze çok faydaları olduğunu bizzat görmüşüzdür. Gelen kişilere de gösterebiliriz. Her işte, köyde yapılan işlerde yardımcı oldu. Maden çalışsın mı çalışmasın mı? Biz çalışsın istiyoruz. Köylü olarak da hiçbir zaman madene karşı olmadık. Olmayacağız da. Köyde 20'den fazla insan çalışıyordu. Bunlar işsiz kaldı. Arabalar vardı. Kirazlı köyünde, köy yerinde 6 tane servis arabası vardı. Diğer katma değerleri de düşününce, madene karşı olmak hakikaten bilemiyorum yani" dedi.

"Maden olmasa yolumuz olmayacaktı"

Yukarışapçı köyü muhtarı Halil Yılmaz; "Bayağı bir yüksek işçi kapasitem var. Bana gelip gelip maden ne zaman açılıyor diye soran komşularım, arkadaşlarım, iş arkadaşlarım, köylüm, hepsi bunlar bana soruyorlar. Bende açılacağını ve bize hiçbir zararı olmayacağını dile getiriyorum. O zaman komşularım ve köylülerim sevinerek gidiyorlar yanımdan açılacak diye. Bize kepçe olsun, diğer işler olsun her şeyde yardımcı oluyorlar. Köyümüzde her işimizde yardım ediyorlar. Biz bu sebeple madenin açılmasını ve çalışmasını istiyoruz. Ben 56 yaşındayım. Maden olmasaydı, bizim Kirazlı Köyü bağlantımız, Çanakkale bağlantımız asfalt olma şansı yoktu. Maden sebebiyle asfaltımız oldu. Ulaşım rahatladı, gelip gitmemiz rahatladı. Daha hızlı ve öncelikli olarak sağlık kuruluşlarına ulaşmamız mümkünleşti. Bu sebepten ben açılmasını istiyorum. Şu anda Çevremiz ve doğamıza herhangi bir zararı olacağını tahmin etmiyoruz. Olduktan sonra da ilk etapta karşı çıkacak kişiler bizleriz" diye konuştu.

"Bu bölgede yaşayan bizleriz, madenin açılmasına ihtiyacımız var"

Kirazlı Altın ve Gümüş Madenine yakın köylerden Aşağışapçı Köyü Muhtarı Şenol Arslan, "Doğu Biga Madencilik 10 yıldan beri bölgemizde çalışıyor. İlişkilerimiz bugüne kadar çok iyi. Köyümüzden 9 Kilometre yolumuz vardı Çanakkale'ye giden. O yolumuz yapıldı. Köyümüzün Camisi'nin içerisine, kahvemize, hayır yerine bir şeyler yapıldı. Çok desteğini görüyoruz madenin. Bu bölgede yaşayan bizleriz. Madende işe ihtiyacımız var. Madenden de iş bekliyorum, çalışmasını istiyorum" dedi.

"İnşallah maden açılır da insanlar bir lokma ekmek yer"

Karaibrahimler Köyü Muhtarı Mehmet Sezgin ise maden şirketinden herhangi bir şikayetleri olmadığını belirterek, "Köylülerim de madenin çalışmasından yana. Biz o madenden de çok çok fazla yararlanıyoruz, köylülerimiz de yararlanıyor. Ama şu anda kapalı olduğundan dolayı yaklaşık 1 senedir falan kimse yararlanamıyor. Açılmasını da bekliyoruz ama işte nedense bir şekilde açılamıyor. En kısa zamanda inşallah açılar da köylülerimiz de bir lokma ekmek yer. Bu maden sahası çalışırsa bize ne zarar verir? 'Siyanür zehirler' diyorlar. Ne zehirlenmesi? Uşak'taki insanlarda zehirlendi mi maden çalışıyor da? Bu tip şeylerle insanların beynini çelmeye çalışıyorlar. Biz bunlara inanmıyoruz. Biz bu madenin çalışmasından yanayız. İnsanlar şimdi sabırsızlıkla bu madenin çalışmasını bekliyor. İnşallah kısa günde açılır da vatandaş da buradan bir lokma ekmek yer. Yerin altında duran madenin kime faydası var? Vatandaşa faydası olsun. O maden çıksa, insanlar da yararlanacak, devlet de yararlanacak, bizler de bu madenden faydalanacağız. Zaten madeni hiç çıkarmadan biz yararlanmaya başladık. İnşallah çıkardığında daha çok yararlanırız. Asfaltımız yapılır, köylerimizin yolları, taşları eksiklerimizi.. Devlet hepsine yetişemiyor. Ama maden burada çalışsa biz bunların hepsini de yetişeceğiz. Bu madenden genel olarak hepimiz yararlanacağız. Madende çalışan arkadaşlar şu anda 20-25 kişi kendi köyünden çalışan insanlar vardı. İşten çıkarıldı. Şu anda insanların hepsi işe muhtaç. Şu anda çok zorlanıyorlar. Ben onlara sosyal dayanışmadan yardım çıkartıyorum. Adamın ekmek alacak parası yok. Burası kırsal bölge. Öyle çok burada iş fırsatı yok. Hayvanı olanlar 3 - 5 bir şeyler yapıyorlar ama hayvanı olmayan hiçbir şey olamayan insan var. Kiminin 2-3 tane çocuğu var. Bir tek geliri yok. Bu adamlar ne yapacak? Buradan 3 - 5 kuruş madenden gelir elde edecek. Çoluğuna çocuğuna bakacak. Biz madenin hemen açılmasını acil bekliyoruz da inşallah çok kısa zamanda açılır diye umut ediyoruz" diye konuştu.

"Maden şirketinden köylü de memnun, biz de memnunuz"

Alan köy Muhtarı Şevket Özkan, "Maden çevreye çok zarar vermedikten sonra biz madene karşı değiliz. Çalışırsa bizim çevre köylerimiz, bizim köylülerimiz, gençler için bir iş sahası açılacak. Bunun için bize faydası olur. Burslar, köy kahvelerimizden bazı yaptığımız binalara tuğla yardımı, İmam evi yaptık ona yardımları oldu. İstediğimiz zaman her türlü yardımı yapıyorlar. Bu yardımlardan da köylü de memnun, biz de memnunuz. Bunu inkar edecek halimiz yok" dedi.

"Hem biz, hem ülke kazanacak"

Madenin hem yöreye hem ülkeye faydası olacağına inandığını söyleyen Karacalar köyü muhtarı Abdullah Budakoğlu, "Maden açılırsa, köyümüz yararlanacak, Çanakkale yararlanacak, kazanacak, ülkemiz kazanacak, herkes kazanacak. Biz açılmasını istiyoruz. Bir an önce açılırsa bizim için iyi olur. Köyden çalışacak insanlar var, bekliyorlar" dedi.

"Maddi manevi katkı sunuyorlar"

Maden şirketi tarafından 3.7 milyon metreküp su tutma kapasiteli bir gölet yapılan Kumarlar köyü muhtarı Müjdat Başaran, "Köyümüzün üzerinde Altınzeybek-2 göleti yapıldı. Buradan çay akıp geçiyordu, bizde susuzluk çekiyorduk. Bu gölet buraya oldu. Şimdilik çok memnunuz. Bu çay buradan bize su veriyor. Nisan - Mayıs ayında burada kapalı sistem çalışmaları da olacak. Köyümüze içme suyu olarak da verildi. Köyümüz mağduriyet yaşıyordu. Ömrümüz dağlarda çapa - kürek angarya ile su arama ile geçmişti. Ama şimdi bol soyumuz oluştu. Biz de bundan çok memnunuz. Burası çorak, taşlık bir araziydi. Buradan göletin taşı alındı. Ondan sonra ıslah çalışması oldu. Buraya çam fıstığı, ceviz aşılandı. İnşallah kapalı sistem gelince de hattı çekilip bunlar da köye bir gelir kaynağı olacağına inanıyoruz. Bu virüs belasından öğrenciler mağduriyet yaşıyordu. Öğrencilere internet, tablet dağıttılar. Çocuklarımız bundan faydalandı. Burs paraları ödendi. Maddi manevi bizlere çok büyük katkı sunuyorlar" diye konuştu.

"Madenin açılmasını canı gönülden istiyoruz"

Cazgirler köyü muhtarı Ali Alaca, "Şu anda insanlar soruyorlar. Çalışmak için, iş için vesaire için soruyorlar. Gerçekten yöre halkı mağdur oldu. İş duruncaya kadar en azından 20-30 kişi köyümüzden çalışan insanlar vardı. Şu anda iş arıyorlar. İş de yok bu salgın sebebiylee. Gerçekten bu yörede bu madenin çalışmasını canı gönülden istiyorum. Köyümüze de birtakım destekler sağlanıyordu. Ama madenin durması sebebiyle tabii bu tür yardımlarda durdu. Çalışması lazım. İnsanlar iş diyorlar, hizmet diyorlar" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı