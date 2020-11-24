Çanakkale'de 7 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale'de 7 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

24.11.2020 00:29 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:32
Çanakkale'de 7 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 7 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 7 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçeye bağlı Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köylerinde birden fazla kişide pozitif vaka tespit edilmesi nedeniyle salgının yayılımının önlenmesi amacıyla söz konusu köylerin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Köylerde bugün itibarıyla 14 gün süreyle tedbirlerin uygulanmasına, karantina kararına uymayanlar hakkında idari, gerekli durumlarda da adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

İlgili Haberler

GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Balıkesir'de 7 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 7 mahalle karantinaya alındı
Çemişgezek'te 1 köy, karantinaya alındı
Çemişgezek'te 1 köy, karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Turan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Sibel Can Şafak Sezer Demet Akbağ
Spor Ozan Tufan Mert Günok Caner Erkin Fatih Terim Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Libya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de 7 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 00:33:36. #1.14#
title