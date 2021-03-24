Çan'da trafik kazası: 1 yaralı
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Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

24.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:03
Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İstiklal Mahallesi Hacı İbrahim Bodur Caddesi üzerinde meydana geldi. 17 HB 672 plakalı motosikletin sürücüsü Ahmet D. sokak köpeğine çarptı. Kazada sürücü Ahmet D. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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