Can Akın Çağlar'ın İBB Genel Sekreterliğine atanması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Can Akın Çağlar'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliğine atanması üzerine "partilerine gönül ve hizmet vermiş bürokratlardan bir atama yapılmasının daha uygun olacağı" yönündeki görüşünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilettiğini, "Ekrem Başkan 'Bütün Türkiye'yi kucaklayacaksak insanları kökenlerine göre değil, liyakatlerine göre değerlendirmeliyiz' deyince, 'Siz bilirsiniz, bundan sonra bize düşen size destek olmaktır' dedim." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, İBB Genel Sekreterliğine getirilen Can Akın Çağlar'ı Hazine Müsteşarlığında çalıştığı dönemden tanıdığını belirtti.

Ziraat Bankasını denetleyen KİT Komisyonu üyesiyken 2012'de kendisine kapsamlı bir rapor geldiğini aktaran Erdoğdu, raporda Can Akın Çağlar'ın bazı kredilerde usulsüz işlemler yaparak bankayı zarara soktuğu iddiasının yer aldığını ifade etti.

Raporda yer alan iddialar belgeli ve ciddi olduğu için Çağlar'ı Hazineden tanımasına rağmen hiçbir ayrımcılık yapmadan dosyayı açıkladığını belirten Erdoğdu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir süre sonra Can Bey aradı ve görüşmek istedi. Can Bey bu uzun görüşmede iddialara tek tek cevap verdi. İlerleyen aylarda beni Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir savcı aradı ve görüşmek istedi. Savcı bu görüşmede TBMM'de yaptığım konuşmayı ihbar kabul ederek soruşturma başlattığını söyledi. Ayrıca açıklamalarım dolayısıyla BDDK, Sayıştay ve Başbakanlık Teftiş Kurulunun da soruşturma başlattığını öğrendim. Bu durum bende çalışmalarımın AKP tarafından kötüye kullanıldığı şüphesi doğurdu. Zira 100'ün üzerinde yolsuzluk dosyası açıkladım ve bu dosya dışında başka tek bir dosyada dahi bu işlemler yapılmadı. Bu rahatsız edici durum dolayısıyla bu dosya ile ilgili bir daha konuşmadım."

O dönemde iddialardan dolayı Can Akın Çağlar'ın BDDK üyeliğine atanmasına karşı çıktığını ve istifasını istediğini vurgulayan Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü BDDK bankaları denetleyen bir kurumdu ve Can Bey hakkında yürüyen bir soruşturma vardı. Bu eleştirilerim de sonuç vermiş olmalı ki, Can Bey bu incelemeler tamamlanmadan BDDK'deki görevinden süresi dolmadan istifa etti. O tarihten bu yana kendisiyle iletişimim olmadı. Daha sonra da Can Bey'in bütün bu iddialardan aklandığını öğrendim. Birkaç hafta önce benim de arkadaşım olan Ekrem Bey'in bir danışmanı beni aradı ve Can Akın Çağlar'ı önemli bir pozisyon için düşündüklerini ve benim görüşümün ne olduğunu sordu. Bende yukarıda yazdığım gibi konuyu anlattım. Çok yakından olmasa da Hazinede çalıştığım yıllardan tanıdığımı insan olarak iyi biri olduğunu, o yıllarda etliye sütlüye pek bulaşmayan teknokrat görünümlü biri olduğunu ancak daha önce İslamcı bir finans kuruluşunda yönetici olduğunu ve daha sonra da AKP döneminde yükseldiğini söyledim. Ayrıca partimize gönül ve hizmet vermiş bürokratlardan bir atama yapılmasının daha uygun olacağını söyledim."

Erdoğdu, bu görüşünü daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile paylaştığını, süreç hakkında hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bilgi verdiğini bildirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun kendisine "başta finans konuları olmak üzere teknik konularda büyük sıkıntılar yaşadığını, Can Bey'in hem konsantrasyonu hem de teknik bilgisiyle bu göreve layık olduğunu düşündüğünü" söylediğini belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkan, bir süredir Genel Sekreter arayışı içinde olduğunu, atama (memuriyet) şartlarını taşıyan ve finans ve teknik bilgisi yüksek, kamu tecrübesi olan ve böyle büyük yapıları yönetmiş bazı adayların, görevi kabul etmeye çekindiklerini söyledi. 'Bütün Türkiye'yi kucaklayacaksak insanları kökenlerine göre değil, liyakatlerine göre değerlendirmeliyiz' deyince, 'siz bilirsiniz, bundan sonra bize düşen size destek olmaktır' dedim. Durum bundan ibarettir."

Kaynak: AA