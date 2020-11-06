Çamlıhemşin'de heyelan nedeniyle köy yolu kapandı
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Çamlıhemşin'de heyelan nedeniyle köy yolu kapandı

06.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:24
Çamlıhemşin'de heyelan nedeniyle köy yolu kapandı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

İlçede aniden etkili olan şiddetli yağmur sonrası Komilo köyünde bir halı sahanın kenarından geçen yolda, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak ve ağaç parçaları sürüklenerek köy yolunu alışma kapattı. Köy yolunun açılması için Özel İdare ve belediyeye ait iş makineleriyle çalışma başlatıldı.


Çamlıhemşin'de heyelan nedeniyle köy yolu kapandı
Çamlıhemşin'de heyelan nedeniyle köy yolu kapandı
Çamlıhemşin'de heyelan nedeniyle köy yolu kapandı
Çamlıhemşin'de heyelan nedeniyle köy yolu kapandı
Çamlıhemşin'de heyelan nedeniyle köy yolu kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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