Cami hırsızından ilginç savunma: "Berat Kandili olduğunu bilmiyordum"
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Berat Kandili, Denizli, 3. Sayfa

Cami hırsızından ilginç savunma: "Berat Kandili olduğunu bilmiyordum"

Denizli'de Berat Kandili'nde girdiği caminin lavabosundaki muslukları çalan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından ev hapsine alınırken, ifadesinde ise hırsızlık yaptığı günün Berat Kandili olduğunu bilmediği şeklinde kendisini savundu.

09.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:19
Cami hırsızından ilginç savunma:

Denizli'de Berat Kandili'nde girdiği caminin lavabosundaki muslukları çalan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından ev hapsine alınırken, ifadesinde ise hırsızlık yaptığı günün Berat Kandili olduğunu bilmediği şeklinde kendisini savundu.

Olay, 7 Nisan Salı günü Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'ndeki Hacıkaracalar Camii'nde meydana geldi. Daha önce sadaka kutusu, tuvalet bekçisinin odasındaki bozuk paralar ve ayakkabıların çalındığı camide son olarak lavabo muslukları çalındı. Olay üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde olayı gerçekleştiren şahsın A.D. (40) olduğunu belirledi. Ekipler A.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kameraları kayıtlarına da yansıyan olayda, A.D.'nin camiye giriş anı da kayıt altına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine alınırken, ifadesinde ise hırsızlık yaptığı günün Berat Kandili olduğunu bilmediği şeklinde kendini savunduğu iddia edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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