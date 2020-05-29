Cami avlularına sığmayan Kilisliler Cuma namazını çatılarda kıldı Cami avlularına sığmayan Kilisliler Cuma namazını çatılarda kıldı Kilis'te cami avlusuna sığmayan vatandaşlar namazlarını kaldırım ve çatılarda kıldı.

Cami avlularına sığmayan Kilisliler Cuma namazını çatılarda kıldı

KİLİS - Kilis'te cami avlusuna sığmayan vatandaşlar namazlarını kaldırım ve çatılarda kıldı.

Camilerin bugün itibariyle Cuma namazına mesafe kurallarına uyarak avlularda kılınmasına izin verilmesinden sonra Kilis merkezinde bulunan Hacı Derviş camine gelen vatandaşlar, cami avlusunun dolması nedeniyle bir kısmı kaldırımlarda bir kısmı da caminin yanında bulunan iş yerinin çatısına çıkarak Cuma namazı kıldılar.

Kaynak: İHA