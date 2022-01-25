HACKLEDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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HACKLEDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 'kazanma garantili bahis kuponu' ve 'kripto para' vaadiyle 23 kişinin 171 bin TL'sini dolandırdıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (DHA) - MERSİN merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 'kazanma garantili bahis kuponu' ve 'kripto para' vaadiyle 23 kişinin 171 bin TL'sini dolandırdıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesinde oturan T.S., telif hakkı ihlali yaptığına ilişkin sosyal medya hesabına gönderilen linke tıklayınca hesabı çalındı. T.S.'nin hesabını ele geçirenler, 'kazanma garantili bahis kuponu' ve 'kripto para' vaadinde bulunarak, arkadaşlarını da dolandırdı. T.S., emniyete giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkezli, Adana, Batman ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, suç örgütünün lideri konumunda olan V.A. ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı yöntemle 23 kişiyi yaklaşık 171 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin operasyona çıkması

-Evde arama yapılması

-Şüphelilerin gözaltına alınması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)

HACKLEDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

HACKLEDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

HACKLEDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

HACKLEDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

HACKLEDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

HACKLEDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

HACKLEDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

HACKLEDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

HACKLEDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPAN 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Münir Karaloğlu, Mersin, Kripto, Bahis, Güncel, Haber

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