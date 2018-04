Çakır ve Kahtalı'dan Aday Adaylığı Başvurusu

24 Haziran'da yapılacak olan seçimler öncesi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı görevlerinden istifa ederek, adaylık başvurusu yaptı.

Parti binasında yapılan törende konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı "Zor bir gün benim için de. Bugün kuruluşundan bugüne kadar hizmet ettiğim, içerisinde bulunduğum teşkilatımdan ve bu teşkilata başkanlık yaparken ve önceki dönemlerde de yapmış olduğum çalışmalarda birlikte gayret ettiğim arkadaşlardan belki teşkilatın bir üyesi olarak ayrılıyor gibi görünsek de yine parti üyeliğimiz ve partimize her zaman hizmet edecek olmamızdan hiç kimsenin şüphesinin olmamamasını istiyorum. Kuruluşundan bu güne kadar Cumhurbaşkanımızın 2001'de kurduğu AK Partimizle birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğinde ve bundan sonra da bu ülkede inşallah bir daha herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kefenimizi giyerek çıkmış olduğumuz bu yolda memleketimize, ülkemize hizmet edeceğiz diyen bir Genel Başkanla yol arkadaşlığı yapmayı bana nasip eden yüce Rabbime hamt ediyorum. Bu güne kadar yürttüğümüz İl Başkanlığı görevimizi Allah nasip ederse 24 haziranda yapılacak genel seçimler için devretmek ve genel seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmak için burada sizlerin karşısında bulunmaktayım. Malatya'da yaşayan 780 bin kardeşimin tamamı ve bu ülkenin 81 milyonun tamamının inandığı, güvendiği bir liderin Malatya'daki karşılığı yüzde 70 gibi destek vererek her daim seçimlerde Cumhurbaşkanımızın yanında durarak tarafını net ortaya koymuş bir ilde il başkanlığı yapmak çok önemli ve çok zor bir görevdi. Malatya'ya gelen yatırımları öncelemek ve en iyi yatırımları Malatya'mıza kazandırmak için her zaman gayret ettik. Bizler aday adayı olarak çıkmış olduğumuz bu dönemde Allah nasip eder vekillik olursa o yolda hizmet etmeye devam edeceğiz. Eğer milletvekilliği nasip olmazsa yine partimizin emrinde her zaman devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Başkanım görev süresi içinde çok ciddi, kuşatıcı, herkesi kucaklayan bir çalışma yürüttü. Ben de İl Başkanlığı yaptım ama Başkanımın hepimizden daha düzenli bir iş başkanlığı yaptığına ben de şahidim. Rabbim muvaffak etsin diyorum. Teşkilatın başkanını görmek bu teşkilatın başarısıdır, inşallah başkanımızı da Ankara'da görmek isteriz. Aday adaylığı hayırlı olsun Allah utandırmasın" diye konuştu. - MALATYA