Cahit Nakıboğlu Tahliye Edildi

Cahit Nakıboğlu Tahliye Edildi

FETÖ’nün kasası olduğu iddia edilen Naksan Holding davasında bugün görülen davada sağlık gerekçeleri nedeniyle tahliye edilen Cahit Nakıboğlu, cezaevinden çıktı.

Cahit Nakıboğlu Tahliye Edildi

FETÖ'nün kasası olduğu iddia edilen Naksan Holding davasında bugün görülen davada sağlık gerekçeleri nedeniyle tahliye edilen Cahit Nakıboğlu, cezaevinden çıktı.

Gaziantep Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Cahit Nakıboğlu, bugün Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, sağlık gerekçeleri nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Kararın ardından tahliye işlemleri tamamlanan Cahit Nakıboğlu, cezaevinden çıktı. Nakıboğlu, cezaevi önünde karısı Ferhan Nakıboğlu, kızları, damatları ve torunları tarafından karşılandı. Cahit Nakıboğlu, yakınlarına sarılarak hasret giderdi.

29 aydır cezaevinde olan Nakıboğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle 2 kere tahliye edilmiş ve yeniden tutuklanmıştı. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.