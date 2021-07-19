BÜYÜKŞEHİRİN BİR SPORCUSU DAHA MİLLİ TAKIMDA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BÜYÜKŞEHİRİN BİR SPORCUSU DAHA MİLLİ TAKIMDA

BÜYÜKŞEHİRİN BİR SPORCUSU DAHA MİLLİ TAKIMDA
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları milli takıma seçilerek ülkemizi ve Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları milli takıma seçilerek ülkemizi ve Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor.

Haziran ayında Edirne'de düzenlenen Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde yarışan Kültigin Kaan Arıcı 2005 doğumluların yarıştığı 50 metre serbest yüzmede Türkiye 2. 'si olmuştu. Edirne'de yapılan milli takım seçmelerindeki 2. 'lik Kültigin Kaan Arıcı'ya Multinations ve Commen Yıldızlar Alternatif Milli Takım Kadrosu'nda yer almanın yolunu açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlar sayesinde yarışlarda ülkemizi temsil edecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirten Arıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Birçok alanda yetiştirdiğimiz genç sporcularımız hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan şampiyona ve turnuvalarda Eskişehir'imizi ve ülkemizi başarı ile temsil ediyor. Sporcularımızı en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz" dediler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Gülşen Alişan Hande Yener Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Mehmet Topal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BÜYÜKŞEHİRİN BİR SPORCUSU DAHA MİLLİ TAKIMDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 01:38:15. #1.14#

title