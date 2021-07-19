BÜYÜKŞEHİRİN BİR SPORCUSU DAHA MİLLİ TAKIMDA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları milli takıma seçilerek ülkemizi ve Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları milli takıma seçilerek ülkemizi ve Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor.

Haziran ayında Edirne'de düzenlenen Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde yarışan Kültigin Kaan Arıcı 2005 doğumluların yarıştığı 50 metre serbest yüzmede Türkiye 2. 'si olmuştu. Edirne'de yapılan milli takım seçmelerindeki 2. 'lik Kültigin Kaan Arıcı'ya Multinations ve Commen Yıldızlar Alternatif Milli Takım Kadrosu'nda yer almanın yolunu açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlar sayesinde yarışlarda ülkemizi temsil edecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirten Arıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Birçok alanda yetiştirdiğimiz genç sporcularımız hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan şampiyona ve turnuvalarda Eskişehir'imizi ve ülkemizi başarı ile temsil ediyor. Sporcularımızı en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz" dediler.

Kaynak: Habermetre