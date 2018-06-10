Büyükşehir'den Nizip'te Geleneksel İftar Programı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ramazan Etkinlikleri" kapsamında Nizip ilçesinde geleneksel iftar programı düzenlendi. Programda katılan, Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Ali Şahin ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "birlik, beraberlik ve kardeşlik" mesajı verdi.

Bakan Gül Yatırımları Anlattı

Nizip İlçe Stadyumu'nda toplanan kalabalığa seslenen Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, yaptığı konuşmasında AK Parti iktidarı döneminde Nizip ilçesine yönelik yatırımlar hakkında bilgi verdi. AK Parti'yle birlikte Nizip'teki yatırımların şaha kalktığını bildiren Gül, ilçe stadyumunun belediyeye devrinin tamamlandığını, buraya millet bahçesi kuracaklarını aktardı. 400 hasta kapasiteli Nizip Devlet Hastanesinin yerinin belirlenerek Sağlık Bakanlığına tahsisinin yapıldığını söyleyen Bakan Gül, gelişen ve büyüyen Nizip'e yeni hastanenin hayırlı olmasını diledi.

"Nizip'e ne söz verdiysek yaptık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olduğunu hatırlatarak, "Nizip birlik, beraberlik ve kardeşlik topluluğudur. Bu güzel duyguyu bizlere yaşattığınız için Allah hepinizden razı olsun. 16 yıl önce çıktığımız yolda söz de karar da milletindir, insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin dedik. Nizip'e gelirken yolda Karpuzatan'ı gördüm. Herkes Dülük Ormanı'ndan yükselen dumana alışık ama şimdi Karpuzatan'da insanlar bir taraftan orucunu tutup, bir taraftan da mangallarını yakıp ailesiyle birlikte iftar saatini bekliyor. Belediyeciliğin böyle bir güzelliği var, yaptığınız eseri görme fırsatınız var. Çamlık'tan geçtik, onlarca insan, çoluğuyla çocuğuyla iftar saatini bekliyordu. Şu an altyapısını, su problemini bitirmiş bir Nizip var, bugüne kadar Nizip'e ne söz verdiysek bunları yaptık, huzurunuza geldik. Daha yapacak çok işimiz var, bizlerin size söylediği, sizlerin bizden beklentisi var" dedi.

Toprak Mahsuller Ofisi'nin yerine park ve kültür merkezi

Açıklamalarına devam eden Şahin, "Nizip ilçe stadyumuna yönelik çalışmalar ve gayretler sonucu stadyumu Nizip belediyesine kazandırdık. Cumhurbaşkanımızın söylediği Millet Bahçesi'ni buraya yapacağız. Nizip'e hayırlı uğurlu olsun. Toprak Mahsulleri Ofisi, ilçe merkezinde olmaz dedik. Buraya içerisinde nikah salonu ile konferans salonlarının yer alacağı Park ve Kültür Merkezi'nin yapılmasına yönelik tüm işlemler tamamlandı. Büyükşehir olarak yeşil alan kısmının ihalesini yaptık. Sadece yeşil alanın bize maliyeti 120 milyon liradır. Eski Türkiye'de bir belediye bunu hayal bile edemezdi, konuşamazdı, cesaret edemezdi, ama biz hayal dahi edilemeyenleri yapan bir takımın bir parçasıyız. 24 Haziran'da Nizip'ten artık Gaziantep derecesi istemiyoruz, Türkiye derecesi ve yarışı istiyoruz. Nizip, 25 Haziran sabahı yeni bir destan yazacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Vakit Nizip vakti, vakit Gaziantep vakti, vakit Türkiye vakti, yaparsa AK Parti yapar, diyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Ali Şahin de Nizip ve Niziplilerin yatırımların en iyisine layık olduğunu, hep birlikte Nizip'in gelişmesine katkı sunacaklarını bildirdi. - GAZİANTEP