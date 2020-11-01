Büyükşehir Belediyesinden kent girişlerine çevre düzenlemesi
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Büyükşehir Belediyesinden kent girişlerine çevre düzenlemesi

01.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:18
Büyükşehir Belediyesinden kent girişlerine çevre düzenlemesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kent girişlerini yeni bir görünüme kavuşturmak için çevre düzenlemesi yapıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kent girişlerini yeni bir görünüme kavuşturmak için çevre düzenlemesi yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından şehrin batı girişindeki Beşirli-Akyazı Tünelinde çalışmalara başlandığı belirtildi.

Tünelin Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokolle devralınarak çalışmalara başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazarkapı (Moloz) akıllı kavşak ve bağlantıları, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yeni kavşak ve refüjlerin de peyzaj çalışması yapılmaktadır. Öncelikle alandaki hafriyat kalıntıları temizlenirken bordürlerin tamiratları ve toprak nakli yapılmakta, sulama sistemleri döşenmektedir. Tesviye sonrası çim ekimi ve çiçek dikimi yapılmaktadır. Ayrıca, Ortahisar ve birçok ilçede bulunan yeşil alan, refüj ve kavşaklardaki 41 ayrı noktada sulama, tesviye, çim ekimi, çiçek dikimi, çocuk parkı yapımı ve bakımı, spor aletleri bakım onarımı, park içi yaya yolları sert zemin yapımı ve bakımı, yol kenarı ot temizliği, mıntıka temizliği çalışması yürütmektedir."

Açıklamada, çalışmalar kapsamında kasımpatı, çuha, hercai menekşe, lale, sümbül, çiğdem, nergis gibi türlerden oluşan yaklaşık 450 bin mevsimlik çiçeğin şehrin farklı noktalarına dikildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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