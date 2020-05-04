Büyükşehir Belediyesinden 250 kişilik amfi ve spor alanı

Mardin Büyükşehir Belediyesi çok amaçlı 250 kişilik amfi ile spor alanının yapımına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi çok amaçlı 250 kişilik amfi ile spor alanının yapımına başladı.

Daha önce yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan Sanat Akademisinin yerleşkesinde 250 kişilik çok amaçlı amfi, basketbol, voleybol ile gençlerin spor yapabileceği pistin yapımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını şehirdeki vatandaşlara kullandıklarını belirtti.

Bu zor süreçte tedbirleri de alarak çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Yaman, "İnsanı, tarihi ve birlikte yaşama kültürü ile örnek bir şehir olan Mardin'de, Büyükşehir Belediyesi olarak en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreci aldığımız tedbirler kapsamında değerlendirerek çalışmalara hız verdik ve birçok koldan projelerimiz devam ediyor. Projelerimiz bittikçe şehir daha da modern hale geliyor." dedi.

Yaman bu projeyi en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Proje bittiğinde Mardinli hemşehrilerimizin beğeneceği bir mekan olacak. Hem amfi hem de spor alanlarında hoş vakit geçirecekler. Şimdiden hayırlı olsun. Projelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA