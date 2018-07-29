İsrail ve Mısır Büyükelçisinde Türkiye'ye Tehdit: Gerekirse Askeri Güç Kullanırız

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferans, İsrail ve Mısır'ın Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalarına sahne oldu. ABD Büyükelçisi de Türkiye karşıtı tavra destek verdi.

NTV'den Selim Sayarı'nın haberine göre Lefkoşa'da yapılan "Dış Rumlar Konferansı"na İsrail, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum Kesimi'ne akredite olan büyükelçileri katıldı.

"TÜRKİYE'NİN DAVRANIŞLARI TAHRİK EDİCİ"

Toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Aammy Ravel, Rumların tek taraflı doğalgaz aramasına tepki gösteren Türkiye'nin davranışlarını tahrik olarak niteledi. "Türk tehditleri nedeniyle İsrail'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

MISIR BÜYÜKELÇİSİ: GEREKİRSE ASKERİ GÜÇ KULLANIRIZ

Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed de gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulundu.

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN DESTEK

ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye'nin Rumlara gösterdiği tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi.