Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Gürcistan'da anıldı - Haberler
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Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Gürcistan'da anıldı

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk vefatının 83. yılında Gürcistan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da kısıtlı sayıda kişiyle yapılan törene Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, Büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile Türk iş adamları katıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen tören yerel saatle 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Yazgan, Büyükelçi olarak Gürcistan'da 4. kez Büyük Önder Atatürk'ü anma törenine katıldığını söyledi.

Yazgan, bugün Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e insanların geldiğini, herkesin Atatürk'ü sadece saygı ve minnetle değil büyük bir sevgi ile andığını kaydetti.

Konuşmasında, "Türk milleti güçlü bir millettir ve Atatürk bunu bilen ve inanan bir liderdi." ifadesini kullanan Yazgan, Atatürk'ün güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti kurduğunu söyledi.

Atatürk gibi bir lidere sahip olduğu için Türk halkının çok şanslı olduğunu dile getiren Yazgan, Türk halkının da Atatürk'ü sevdiğini ve ona büyük saygı gösterdiğini belirtti.

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
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