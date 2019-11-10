Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:58

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Elazığ'ın Keban, Baskil ve Sivirce, Mardin'in Midyat ve Nusaybin ile Batman'ın Gercüş ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Keban ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, çelenk sundu.

Saat 09.05'de çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi.

Programda Keban Kız Meslek ve Teknik Anadolu Meslek lisesi öğretmeni Hakan Doğan, günün anlamı ve önemine ilişkin konuştu. Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

10 Kasım dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullararası düzenlenen "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

-Baskil

Baskil Hükümet Konağı Meydanında bulunan Atatürk Anıtına Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın çelenk sundu. Saat 09.05'de çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi.

Baskil İmam Hatip Ortaokulunda süren programda günün anlamı ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Tören 10 Kasım dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullararası düzenlenen "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin dağıtılmasıyla son buldu.

-Sivrice

Sivirce Cumhuriyet Ortaokulu önündeki Atatürk Anıtı'da düzenlene törende Sivrice Kaymakam Mustafa Gül, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Garnizon Komutanı Halil Kurt çelen sundu.

Saat 09.05'de çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi.

Daha sonra Cumhuriyet Ortaokulu'nda devam eden programda öğrenciler şiir okudu, slayt gösterimi yapıldı, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gercüş

Gercüş Hükmet Konağı bahçesindeki ilk törende Kaymakam Mevlüt Şekerci ­,Belediye Başkanı Gündüz Günaydın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'de çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi.

Gercüş YİBO'da devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, şiirler okundu, slayt gösterisi yapıldı

Programa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan,İlçe Müftüsü Zeki İşcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi de katıldı.

Midyat

Midyat Hükumet Konağı Bahçesinde düzenlenen törende, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'de çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi.

Midyat Fen Lisesi'nde devam eden törende Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Kübra Bige Hazırlar ile Jandarma Teğmen Emirhan Erşen günün önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiir ve marş okumasının ardından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Programa Midyat Meslek Yüksek okul Müdürü Dr. Ekrem Akman, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, İlçe Müftüsü M. Şafi Bilik, AK Parti Midyat İlçe Başkan Vekili Atilla Yarış da katıldı.

-Nusaybin

Nusaybin Jandarma Komutanlığı'ndaki ilk törende Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar ile Garnizon Komutanı Binbaşı İlkay Katı Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Saat 09.05'de çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdür Ümit Çetin yaptı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerden sonra Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

Program hafta boyunca yapılan şiir ve kompozisyon yarışmalarından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA