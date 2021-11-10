Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

MUĞLA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Muğla'nın ilçelerinde törenlerle anıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törende, anıta çelenklerin sunulmasının ardından sirenlerin çalındı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Kaymakam Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Garnizon Komutanı Albay Güngör Gündoğan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan ile daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda Atatürk fotoğraflarından ve gazete kupürlerinden oluşan "Matem" sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Gazilerden Lütfü Türkkan'a kınama

Öte yandan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü ve beraberindeki gaziler, meydanda tören sonrası gazetecilere açıklama yaparak, Bingöl'de şehit kardeşine yapılan küfür ve hakaret olayını asla tasvir etmediklerini, Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Marmaris

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki törende Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu, anıta çelenk sundu.

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. Denizden yatlar ve tekneler de sirenlerini çalarak eşlik etti.

Çelenk sunma töreninin ardından Armutalan Kültür Merkezi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenci korosu ve Atatürk Destanı Oratoryosu gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "10 Kasım Atatürk'ü Anma" etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

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