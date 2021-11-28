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Büyük Britanya: 84-67

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Büyük Britanya: 84-67

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ay yıldızlılar; Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca ve Furkan Haltalı ilk 5'iyle başladı. Müsabakanın ilk yarısı 37-37'lik eşitlikle sona erdi.

Milliler, B Grubu'ndaki ikinci pencere maçlarında 25 Şubat 2022'de deplasmanda ve 28 Şubat 2022 tarihinde de sahasında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'da Shane Larkin 22, Buğrahan Tuncer 17, Metecan Birsen 11 sayıyla oynadı. Büyük Britanya'da ise Dan Clark 17, Gabriel Olaseni 15 ve Tarık Phillip 14 sayıyla oynadı.


Büyük Britanya: 84-67

Büyük Britanya: 84-67

Büyük Britanya: 84-67

Büyük Britanya: 84-67

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 Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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