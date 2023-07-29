Türkiye, Büyük Britanya'yı mağlup etti

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Büyük Britanya'yı 9-5 mağlup etti. Türkiye, Hanzade Dabbağ'ın 6 golüyle galibiyeti elde etti.