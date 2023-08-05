Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımı'ndan Betül Yılmaz, U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda milli takımın kalesini koruyacak

Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımı sporcusu Betül Yılmaz, U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda milli takımın kalesini koruyan isim olacak. Turgutlu Belediyespor, sporun her branşında olduğu gibi hentbolda da önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımı altyapısında yetişen Betül Yılmaz, 5-13 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da oynanacak U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda milli takım forması giyen isim olacak. Takım şampiyonadaki ilk maçını 5 Ağustos Cumartesi günü saat 18: 45'te Büyük Britanya ile oynayacak. MİLLİ SPORCUDAN BAŞKAN ÇETİN AKIN VE BELEDİYESPOR BAŞKANI FIRAT HONAZ'A TEŞEKKÜR U17 Kız Hentbol Milli Takımı kalecisi Betül Yılmaz yayınladığı video ile spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'a teşekkür etti: 'Sporun ve sporcunun dostu Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın'a, Belediyespor Başkanımız Fırat Honaz'a ve bugünlere gelmeme neden olan Ergun ve Zuhal Erbay hocalarıma çok teşekkür ediyorum.' Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, 'Gurur duyduğumuz anlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Belediyesporumuzda yetişen ve milli takımımızın kalesini başarıyla koruyacak olan Betül Yılmaz'ı gönülden kutluyor, şampiyonada Turgutlu'muzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve güveniyorum' dedi.

Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımı sporcusu Betül Yılmaz, U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda milli takımın kalesini koruyan isim olacak.

Turgutlu Belediyespor, sporun her branşında olduğu gibi hentbolda da önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. Turgutlu Belediyespor Hentbol Takımı altyapısında yetişen Betül Yılmaz, 5-13 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da oynanacak U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda milli takım forması giyen isim olacak. Takım şampiyonadaki ilk maçını 5 Ağustos Cumartesi günü saat 18: 45'te Büyük Britanya ile oynayacak.

MİLLİ SPORCUDAN BAŞKAN ÇETİN AKIN VE BELEDİYESPOR BAŞKANI FIRAT HONAZ'A TEŞEKKÜR

U17 Kız Hentbol Milli Takımı kalecisi Betül Yılmaz yayınladığı video ile spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'a şu sözlerle teşekkür etti:

"Sporun ve sporcunun dostu Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın'a, Belediyespor Başkanımız Fırat Honaz'a ve bugünlere gelmeme neden olan Ergun ve Zuhal Erbay hocalarıma çok teşekkür ediyorum."

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Gurur duyduğumuz anlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Belediyesporumuzda yetişen ve milli takımımızın kalesini başarıyla koruyacak olan Betül Yılmaz'ı gönülden kutluyor, şampiyonada Turgutlu'muzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve güveniyorum" dedi.