A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan dev zafer! Dünya Kupası Elemeleri'nde bir üst turdayız - Haberler

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan dev zafer! Dünya Kupası Elemeleri'nde bir üst turdayız

Haberler.com - Spor
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Büyük Britanya'yı 85-71 mağlup etti. Bu sonuçla Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubumuzu 2. bitirdik ve 2. tura yükseldik.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk tur son maçında Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

2. TURA YÜKSELDİK

12 Dev Adam, sahadan 85-71'lik skorla galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibimiz ayrıca bu galibiyetle 2. tura yükseldi.

Haberler.com - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Büyük Britanya basketbol Spor Haberler

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