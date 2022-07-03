A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan dev zafer! Dünya Kupası Elemeleri'nde bir üst turdayız
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Büyük Britanya'yı 85-71 mağlup etti. Bu sonuçla Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubumuzu 2. bitirdik ve 2. tura yükseldik.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk tur son maçında Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
2. TURA YÜKSELDİK
12 Dev Adam, sahadan 85-71'lik skorla galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibimiz ayrıca bu galibiyetle 2. tura yükseldi.
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