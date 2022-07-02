Milli basketbolcu Sadık Emir: "Takımda herkes birbiriyle kaynaşmış durumda"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın uzun forvetlerinden Sadık Emir Kabaca, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Büyük Britanya ile oynayacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Galatasaray Nef ile iyi bir sezon geçiren milli basketbolcu Sadık Emir Kabaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin yarın Büyük Britanya ile yapacağı maça değinen Sadık Emir, "Gruptan çıktık ama bu gruptan aldığımız puanları üst tura da taşıdığınız için önemli bir maç. İlk maçta burada yenmiştik ve aynısını yaparak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Milli basketbolcu, A Milli Takım'daki atmosfere değinerek, "Takımımızda herkes birbiriyle kaynaşmış durumda. Herkes çok mutlu. Eylül ayındaki Avrupa Şampiyonası'ndan da madalyayla döneceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Daha iyi olabilirdim"

Sadık Emir Kabaca, ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı finali oynadıkları sezonu değerlendirdi.

"Daha iyi olabilirdim." diyen ay-yıldızlı oyuncu, "Benim için inişli çıkışlı oldu. Önümüzdeki sezon istikrarlı bir şekilde daha iyi performans sergilemeyi istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın bir önceki sezon yaşadığı düşüşün geçici olduğunu aktaran 21 yaşındaki milli basketbolcu, "Galatasaray her zaman yukarıya oynayan bir takım. Bir önceki sezona özel bir durumdu. Bu sezon da bir senelik istisnai durumdan geri döndük." diye konuştu.

Sadık Emir Kabaca, kişisel hedefiyle ilgili ise "Bireysel hedefim THY Avrupa Ligi'nde oynamak ve iyi bir Avrupa Ligi oyuncusu olmak." ifadelerini kullandı.