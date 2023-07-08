Teniste 14 Yaş Erkek Milli Takımı Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde finale yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Yaş Erkek Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde Çekya'yı yenerek finale çıktı. Milliler, tarihi bir başarıya imza atarak yarı finalde Çekya'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonluk mücadelesini Büyük Britanya-Fransa serisinin galibiyle yapacak olan milliler, ayrıca Dünya Kupası'na da katılma hakkı kazandı.