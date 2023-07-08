Teniste 14 Yaş Erkek Milli Takımı Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde finale yükseldi
Spor Haberleri
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Yaş Erkek Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde Çekya'yı yenerek finale çıktı. Milliler, tarihi bir başarıya imza atarak yarı finalde Çekya'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonluk mücadelesini Büyük Britanya-Fransa serisinin galibiyle yapacak olan milliler, ayrıca Dünya Kupası'na da katılma hakkı kazandı.
Teniste 14 Yaş Erkek Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde finale yükselerek tarihi bir başarı gösterdi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Valensiya kentinde düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde mücadele eden 14 Yaş Erkek Milli Takımı, Çekya'yı 2-0 yenerek finalde oynama hakkı kazandı.
Samim Filiz, Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık'tan oluşan kaptanlığını Umut Alptekin'in yaptığı 14 Yaş Erkek Milli Takımı, Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde ev sahibi ülke İspanya'yı 3-0 mağlup ederek, yarı finale çıktı. Milliler, yarı finalde Çekya serisi 2-0 kazanarak finale yükseldi.
Tarihi bir başarıya imza atan milliler, Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesini yarın Büyük Britanya-Fransa serisinin galibi karşısında verecek.
14 Yaş Erkek Milli Takımı, aldıkları başarılı sonuçlarla 7-12 Ağustos'ta Çekya'nın Prostejov kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'na da katılma hakkı kazandı.