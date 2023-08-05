17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, Büyük Britanya'yı mağlup etti
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Türkiye, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu'nda Büyük Britanya'yı 33-26 mağlup etti. İlk yarıyı 18-12 önde tamamlayan milli takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip geldi. İkinci maçlarında ise Türkiye, İtalya ile karşılaşacak.
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Büyük Britanya'yı 33-26 mağlup etti.
Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takım rakibi karşısında ilk yarıyı 18-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip salondan 33-26'lık skorla galip ayrıldı.
Milli takım gruptaki ikinci maçında 7 Ağustos Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor