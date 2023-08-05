17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, Büyük Britanya'yı mağlup etti

Türkiye, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu'nda Büyük Britanya'yı 33-26 mağlup etti. İlk yarıyı 18-12 önde tamamlayan milli takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip geldi. İkinci maçlarında ise Türkiye, İtalya ile karşılaşacak.