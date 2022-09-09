Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hayatını kaybetti | Hayatı, aşkı ve trajedileri

Güncel Haberler

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe, babası VI. George'un 6 Şubat 1952'deki ölümünden bu yana Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda, 53 devletli İngiliz Milletler Topluluğu ve İngiltere Kilisesi başkanı olarak görev yapıyordu. İşte trajedileri, büyük aşkı ve vazgeçemedikleriyle bir kraliçenin hikayesi...

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Büyük Britanya Kuzey İrlanda England Güncel Haberler

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title