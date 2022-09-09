İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hayatını kaybetti | Hayatı, aşkı ve trajedileri
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe, babası VI. George'un 6 Şubat 1952'deki ölümünden bu yana Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda, 53 devletli İngiliz Milletler Topluluğu ve İngiltere Kilisesi başkanı olarak görev yapıyordu. İşte trajedileri, büyük aşkı ve vazgeçemedikleriyle bir kraliçenin hikayesi...
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel