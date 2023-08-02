U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Başlıyor
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U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek. Milli Takım ilk maçını Büyük Britanya ile oynayacak.
U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası (2'nci Klasman), 5-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde Ankara THF Spor Kompleksi'nde düzenlenecek.
"MİLLİLER İLK MAÇINI BÜYÜK BRİTANYA İLE OYNAYACAK"2 grupta oynanacak maçlarla başlayacak şampiyonada U17 Kız Milli Hentbol Milli Takımı, A Grubu'nda Avusturya, Büyük Britanya, İtalya ve Letonya ile birlikte yer alıyor. B Grubu'nda ise Bulgaristan, Finlandiya, Kosova, Polonya ve Slovakya mücadele edecek. Milli Takım ilk maçını 5 Ağustos günü saat 18.45'te Büyük Britanya ile oynayacak. Açılış günü Musa Göçmen Senfoni Orkestrası saat 20.00'de Ankara THF Spor Kompleksi'nde bir konser verecek. U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası 2'nci klasman maçları, diğer bir merkez Azerbaycan'da da aynı tarih aralığında 10 takımın katılımıyla oynanacak. Her 2 merkezde şampiyon olan 2 ülkenin takımı, 2 yıl sonra düzenlenecek U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na birinci klasmandan katılma hakkı elde edecek ve kazanan ülkelerin U17 takımı da aynı şekilde 2 sene sonra düzenlenecek olan şampiyonaya birinci klasmandan katılmaya hak kazanacak.U17 Kız Milli Hentbol Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:
5 Ağustos saat 18: 45 - Türkiye - Büüyk Britanya7 Ağustos saat 18: 45 - İtalya - Türkiye9 Ağustos 18: 45 -Türkiye - Avusturya10 Ağustos 18: 45 - Türkiye - Letonya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor