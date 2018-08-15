Bursasporlu Ekong, Udinese'de

Bursaspor, savunma oyuncusu William Troost-Ekong'u, İtalyan ekibi Udinese'ye 3.3 milyon Euro'ya sattı.

Geçtiğimiz sezon Genk'ten transfer edilen Ekong, yeni sezonda İtalya'da ter dökecek. Yeşil-beyazlılar, Udinese'den gelen teklife olumlu cevap verdi. İki kulüp bu transfer için el sıkışırken, Bursaspor'un 3.3 milyon Euro bonservis bedeli alacağı belirtildi.

Yeşil-beyazlı ekiple 32 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol kaydetmişti. - BURSA