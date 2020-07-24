Bursaspor taktik çalıştı
Yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
24.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:52
Yeşil-beyazlılar, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Bursaspor, TFF 1. Lig Play-Off yarı final ikinci maçında pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas pres çalışmaları yapan oyuncular son bölümde taktik çalıştı.
Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA
Kaynak: İHA