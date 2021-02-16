Bursaspor kar altında çalıştı

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarına kar yağışı altında yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarına kar yağışı altında yaptığı antrenmanla başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er gözetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Kar yağışı altında ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla devam etti. Dün oynanan Tuzlaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, salonda kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor, pazar günkü karşılaşma için hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL